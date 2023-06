Fiamme sulla spazzatrice in viale Trieste, arriva il 115

TERMOLI. Squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli chiamata a intervenire al mattino presto di oggi in viale Trieste, dove c'è stato un inconveniente accaduto a una spazzatrice che stava operando sulla strada. Il mezzo ha subito un principio d'incendio, per cause in corso di accertamento.

Gli uomini del 115 sono giunti sul posto per far rientrare l'emergenza che si era venuta a creare, mettendo in sicurezza il veicolo e il tratto di strada.