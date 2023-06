Ennesimo incidente, auto fuori strada sulla statale 85

ISERNIA. Ancora incidenti stradali sulle arterie molisane. Un’auto, stamani, è sbandata sulla statale 85, finendo nel limitrofo fosso all’altezza di Sesto Campano. Per fortuna illesi i due occupanti.

Intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e recupero dell’auto oltre ai Carabinieri e al personale dell'Anas per gli aspetti di competenza.