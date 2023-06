Scontro scooter-auto sul lungomare, 44enne al Pronto soccorso

TERMOLI. Ci risiamo ancora due contro quattro ruote. Un refrain ricorrente quando la stagione volge al bello, specie sul litorale Nord, come avvenuto nella serata di oggi, all’altezza della rotatoria del trabucco “rotondoso”, come viene chiamato da chi l’ha voluto.

A scontrarsi uno scooter e una macchina.

Sul posto la pattuglia della Polizia municipale e il 118 Molise, con medico e infermiere, giunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato il 44enne in sella al motociclo al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, per accertamenti, rimasto contuso nella caduta successiva all’impatto.