Scomparso da Casacalenda Giuseppe Ramacieri, l'appello sui social "chiunque l'abbia visto ci contatti"

CASACALENDA. «Ieri sera si è allontanato da casa un nostro amico, Giuseppe Ramacieri». È il messaggio che la sindaca Sabrina Lallitto ha pubblicato poco fa sul suo profilo Facebook.

«Lo stiamo cercando e, in accordo con la famiglia, chiediamo a chiunque lo abbia visto o ci abbia parlato di riferire per agevolare le ricerche. Giuseppe ha lasciato casa ieri sera tra le 20 e le 20:30. Non ha il cellulare con sé.

Chiunque abbia informazioni che potrebbero essere utili è pregato di chiamare il Comando dei Carabinieri di Casacalenda 0874.841457 o il comune di Casacalenda 0874.841237. Grazie per la collaborazione».