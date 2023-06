Camion con gru urta canaletta della galleria per cavi elettrici, strada bloccata

ISERNIA. Questa mattina ci sono stati momenti di tensione lungo la Statale 17.

Un tubo si è staccato dalla copertura della galleria di Isernia-Nord, comportando un pericolo per i veicoli in transito. Immediato l’intervento della Polizia per bloccare l’ingresso al tunnel e regolare la circolazione.

La canaletta, usata per contenere i cavi elettrici, è rimasta sospesa a mezz'aria, occupando parte della carreggiata. La Statale è stata chiusa al traffico per consentire l'intervento dei vigili del fuoco. La Stradale ha intercettato il camion sulla piana di Macchia d'Isernia. Possibile che il conducente non si sia accorto di nulla.