Bimbo punto da una grossa medusa, se ne prende cura il bagnino e i genitori: «Grazie Ivan»

TERMOLI. Non un salvataggio in senso stretto, quello compiuto da un assistente bagnante nel pomeriggio di oggi. Ma quel gesto di assistenza, proprio come identificato nel nome del ruolo assegnato, che ha confortato un bambino che ha subito una disavventura davvero spiacevole. Ha otto anni Mattia, come ci dice il papà Giovanni, punto da una medusa enorme alla schiena e sulla pancia, mentre era in acqua.

«Siamo usciti subito dal mare e abbiamo visto che era dolorante – ha riferito il papà, turista e bagnante abituale nel tratto dell’Oasi’s Beach Village. Siamo subito andati dal bagnino per chiedere aiuto in quanto il bambino era anche molto molto spaventato. Il suo tempestivo intervento nel tranquillizzare in primis il bimbo e poi a medicato con cura. Un grosso ringraziamento da parte nostra al bagnino Ivan De Cesare, per quanto ha saputo fare, anche al titolare del lido che si trova a Rio Vivo, Filippo, per la disponibilità dimostrata».