Tenta di disfarsi della droga lanciandola dalla finestra, arrestata 28enne

Termoli In manette anche un 29enne per ripetute violazioni degli arresti domiciliari

TERMOLI. Nel corso di un servizio perlustrativo a Termoli, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri hanno tratto in arresto un 29enne già noto alle forze dell'ordine e un’incensurata 28enne, il primo in esecuzione di ordinanza di sostituzione misura coercitiva emessa dal Gip del Tribunale di Larino per mancato rispetto degli arresti domiciliari a cui l’uomo si trovava sottoposto per violazione degli obblighi inerenti alla Sorveglianza Speciale, mentre la seconda in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella circostanza, i militari dell'Arma, nel dare esecuzione al suddetto provvedimento emesso a carico dell’uomo in seguito alle violazioni poste in essere dallo stesso e già accertate dai militari negli ultimi mesi, sorprendevano la donna mentre tentava di disfarsi, gettandolo fuori da una finestra, di un beauty-case poi recuperato e risultato avere all’interno 6 involucri in cellophane contenenti complessivi grammi 88,50 di hashish, 1 bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento di sostanze stupefacenti.

Quanto rinvenuto veniva sottoposto a sequestro, in attesa degli esami di laboratorio e del successivo deposito presso l’Ufficio Corpi di Reato.

L'uomo è stato associato al carcere di Larino, la seconda confinata ai domiciliari.

Nel corso della successiva udienza dinanzi al Gip, come richiesto dal Pubblico ministero, l’arresto in flagranza della donna veniva opportunamente convalidato poiché legittimamente effettuato.