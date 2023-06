"Ladri di relax", depredano le auto dei bagnanti sul litorale molisano

PETACCIATO. Dopo gli episodi segnalati anche a Termoli, nuova ondata di colpi sul litorale molisano.

Furti a raffica alla Marina di Petacciato, ladri prendono di mira auto in sosta e camper. «In nemmeno due settimane sono stati almeno 14 i colpi con tanto di finestrini infranti e turisti derubati qui, hanno portato via anche un camper». Insomma, un bilancio davvero poco lusinghiero per uno dei luoghi più frequentati della costa molisana, dove peraltro ci sono “accessi” limitati, anche se non più il semaforo con la possibilità di scattare “foto” utili, ma ora c’è la rotatoria.

I turisti sono preoccupati, perché vorrebbero avere la tranquillità di poter scendere sulla spiaggia, godersi sole, mare e relax, ma senza il patema d’animo di subire furti, che spesso provocano più danni e disagi, che lo stesso maltolto. Diversi anche i sopralluoghi compiuti dai Carabinieri della compagnia di Termoli e della stazione locale, anche perché con l’arrivo dei mesi più caldi, come luglio e agosto, le presenze si infittiranno.