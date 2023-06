Oltre 300 ospiti alla cena di solidarietà per la casa famiglia Iktus

TERMOLI. Un ricco menù, preparato artigianalmente, quello che si lanciava nell'invito alla cena di solidarietà "Mari e monti" alla casa famiglia Iktus. Beh, a guardarlo veniva l'acquolina in bocca.

Il successo, beh oltre 300 persone.

Ventricina con zucchine marinate all'aceto di mele, lonza con melograno e salamino di fegato piccante; branzino affumicato con cipolla rossa caramellata e impepata di cozze, solo come antipasti. Primi piatti da paccheri, gamberi, zucchine e granella di pistacchio, quindi fusilli ventricina e crema di formaggio. Quindi, come secondi stufato di montone al vino rosso con spezie, capretto marinato alla scottadito (grigliato) e frittura di paranza. Contorni come patate al forno al rosmarino, peperoni, melanzane e zucchine grigliate, ma anche insalata. Dolci da mignon variegati e tutto innaffiato da vino. Insomma, viva il menù Mare e monti, preparato dagli ospiti della casa famiglia, nell'evento "Abbiamo sbagliato ma non siamo sbagliati". È questo il motto della cena di solidarietà "Mare e monti" che stasera viene organizzata alla sede della casa famiglia Iktus, intitolata a Lucia e Bernardo Bertolino, in contrada Chiancate, tra Termoli e Guglionesi. "Sotto le stelle con chi è stato dietro le sbarre", un messaggio che riconduce alla preghiera "Riparami, Signore", di Eric Pearlemen e Patrizio Righerio.

Ci sarà un ricco menù, preparato artigianalmente, in prevalenza con materie prime della casa. Il ricavato devoluto per l'autosostegno degli ospiti della casa famiglia e le loro attività. Organizzazione a cura di Iktus con Comunità Giovanni XXIII e Cavalieri di San Timoteo.

