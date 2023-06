Sbuca un cinghiale, Opel Combo finisce contro un lampione e si ribalta

TERMOLI. Un Opel Combo finisce fuori strada e si ribalta nella zona compresa tra via Adige e via Sangro. Il conducente, un giovane che abita nei pressi, rimasto ferito al volto, ha perso il controllo del veicolo a causa di un cinghiale che gli ha attraversato la carreggiata.

Ad aiutarlo a uscire dall’abitacolo sono stati alcuni residenti e anche un automobilista di passaggio, il vice sindaco di San Giacomo, Massimo Fiocchi. Per fortuna, al di là di un taglio al labbro, il proprietario del mezzo da lavoro non ha subito altre conseguenze, ma lo spavento è stato notevole e immaginiamo anche i danni all’autocarro non siano lievi. Peraltro, nell’uscita di strada il veicolo ha anche abbattuto un palo della pubblica illuminazione, impatto che ha causato il ribaltamento.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e la Polizia locale.