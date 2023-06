Vigili del fuoco mettono in sicurezza la zona di via Sangro dopo l'uscita di strada

TERMOLI. Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli impegnati, come abbiamo riferito in precedenza, dopo l'incidente in cui è stato coinvolto l'Opel Combo bianco nel tratto tra via Adige e via Sangro.

Nel sinistro, avvenuto per un repentino attraversamento della strada da parte di un cinghiale, che ha causato uno schianto del mezzo da lavoro contro un palo della pubblica illuminazione, si è reso necessario l'intervento della squadra in turno del 115 per la messa in sicurezza sia del veicolo, che perdeva carburante, sia del lampione. Sul posto anche la Polizia locale.