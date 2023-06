Un 52enne trovato senza vita dopo alcuni giorni in via Po

TERMOLI. Macabra scoperta quella avvenuta nella tarda serata di ieri, intorno alle 23. Avvertiti dai vicini, Vigili del fuoco, Carabinieri e 118 sono intervenuti in via Po per soccorso a persona, ma non c'è stato nulla da fare. Trovato senza vita un 52enne. Il decesso, causato da un gesto estremo, risaliva ad alcuni giorni prima.