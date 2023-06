Black-out in tutto il centro di Termoli

TERMOLI. Non solo disagi in periferia, come quelli di stamattina nella traversa di via dei Pruni, nella zona di contrada Casa la croce, ancora una volta black-out anche in centro.

Attività commerciali al palo e manca la corrente anche nella sede elettorale di Francesco Roberti.

Anche il sottopassaggio ferroviario è senza luce.