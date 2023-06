Ladro seriale di attività commerciali arrestato in Molise

Tolleranza zero

Tolleranza zero mer 28 giugno 2023

ISERNIA. I Carabinieri della stazione di Isernia hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal Tribunale pentro, arrestando un giovane ritenuto responsabile di numerosi furti commessi ai danni di svariate attività commerciali insistenti in questo centro.

Infatti svariati sono stati gli episodi segnalati o denunciati dai cittadini e dagli esercenti di Isernia, in seguito ai quali i militari dell’Arma si sono immediatamente attivati, raccogliendo una serie di elementi probatori sulla responsabilità dell’uomo.

In un primo tempo l’Autorità Giudiziaria, in relazione alle segnalazioni trasmesse dai Carabinieri, anche in merito agli svariati furti perpetrati, ha emesso nei confronti dell’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Isernia.

Il giovane, dopo l’applicazione della misura, ed incurante delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, non ha lasciato il Comune di Isernia, ma il suo comportamento non è sfuggito agli occhi attenti degli uomini dell’Arma che, durante i giornalieri servizi di controllo del territorio, hanno accertato a carico dello stesso una serie di violazioni.

Il Giudice, su richiesta della Procura della Repubblica, a seguito alle segnalazioni operate dall’Arma, ha disposto la sostituzione della misura del divieto di dimora, con quella della custodia cautelare in carcere, avendo rilevato la prosecuzione dell’illecita condotta da parte del soggetto, oltre ad una serie di violazioni agli obblighi, ai divieti ed alle prescrizioni imposte dalla precedente misura.

L’arrestato veniva quindi tradotto dai Militari dell’Arma presso il carcere ponendolo a disposizione della Procura

Il provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria, grazie alle indagini ed ai riscontri raccolti dai Militari dell’Arma, ha restituito un senso di sicurezza e serenità nella popolazione, ma soprattutto nei titolari delle attività commerciali di Isernia, vittime predilette dell’uomo.