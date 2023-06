Bimbo di sei anni si tuffa senza saper nuotare, salvato da Fabricio alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Nel pomeriggio di oggi, alle ore 15:45 dalla postazione delle Isole Tremiti precisamente sulla spiaggia della Cale delle Arene il soccorritore acquatico degli "Angeli del Mare Fisa", Fabricio Kenstler, durante le sue ore di servizio nota tre bambini a largo con la mamma sopra una tavola da Sup che si stavano divertendo a 150 metri dalla battigia a un certo punto nota che tutti si tuffano in mare giocando tra di loro e l'unico a rimanere sulla tavola era un bambino di sei anni, che all'improvviso si tuffa anche lui senza farsi notare dagli altri.

Il soccorritore nota subito che il bambino non sapeva nuotare e che era in difficoltà annaspando e notando la faccia impaurita del bambino il Soccorritore Acquatico Fisa si tuffa in mare usando le pinne attrezzature usata per permettere ad un intervento immediato.

Al suo arrivo dal pericolante la mamma nota le difficoltà del figlio e insieme al Soccorritore Acquatico Angeli del Mare Fisa rientrano sani e salvi a riva.