Scopriamo l'estate larinese 2023

LARINO. L'assessore alla Cultura Iolanda Giusti presenta il cartellone dell'estate larinese.

"In qualità di assessore alla Cultura e al Turismo e di concerto con l'Amministrazione Comunale, sono lieta di presentarvi il calendario degli eventi estivi che si svolgeranno nella nostra Città.

Larino, che deve riconoscersi sempre più nella sua vocazione turistica e culturale, vedrà la realizzazione di manifestazioni che integrano tradizione e novità e che si rivolgono a ogni tipo di pubblico, nella speranza che siano di richiamo per i larinesi, per il circondario e che forniscano un’offerta di spessore ai visitatori che stanno tornando a percorrere le nostre strade.

Il fitto programma dell’Estate Larinese 2023 vede confluire eventi promossi dal Comune, che rinnova anche quest’anno la collaborazione con la Pro Loco di Larino, quelli delle tante Associazioni larinesi, ricchezza della nostra comunità, e le proposte più rilevanti dei pubblici esercizi della nostra cittadina.

Tra i tanti, importanti eventi di luglio, una particolare attenzione merita l’Adrifest, festival di arte, musica e spettacolo che quest'anno vedrà il Palazzo Ducale di Larino sede principale della manifestazione. Tra installazioni luminose, mostre e performance giungeranno artisti di caratura internazionale come Keziat, Giuseppina Ciarla, Enzo Favata, Pasquale Mirra, Javier Girotto, Alessandro Gwis, Marco Molino, Luca Ciarla, Irida Gjergji, insieme ai Vitamina Circus, Vincenzo Lombardi e Marina Comandini, moglie del fumettista Andrea Pazienza.

Sempre a luglio, il 21, torna la Notte dei Balocchi, l’evento riservato ai più piccoli, e imperdibile sarà l’appuntamento col concerto della Riserva Moac sabato 29 in piazza Duomo.

Il mese di agosto, accanto a grandi appuntamenti ormai tradizionali tra i quali ricordiamo la Rassegna delle Carresi e il Carnevale Estivo, vedrà il ritorno del nostro illustre concittadino, Primiano Di Biase, che si esibirà il 9 agosto in piazza Vittorio Emanuele con Greg del duo comico Lillo&Greg.

Due repliche a grande richiesta: il Rigoletto di Giuseppe Verdi e Isabella e il Duca. Due conferme: la finale regionale di Miss Italia e, dopo diversi anni, la Caccia al tesoro, organizzata insieme al Centro sociale Il Melograno per conferirle anche un taglio inclusivo e solidale. Due grandi novità: Vinicoli - L'aperitivo errante, un viaggio enogastronomico e musicale per le stradine più caratteristiche del nostro centro storico, e MOVE, una serata di sport, giochi e musica, con una coloratissima discoteca all'aperto.

Un'estate ricca di eventi dunque, impreziosita da incontri culturali, manifestazioni sportive, feste e sagre ormai consolidatesi negli anni.

Unico rammarico, l'impossibilità di organizzare eventi all'interno del nostro Anfiteatro, legata al Decreto Legge promulgato lo scorso 11 aprile dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano il quale stabilisce un tariffario per la concessione in uso di beni ministeriali, come il nostro Parco Archeologico. Avevamo preso contatti per proporre tre grandi eventi teatrali e musicali, per poi apprendere che il Comune di Larino avrebbe dovuto versare nelle casse del Ministero cifre esorbitanti, nell'ordine delle decine di migliaia di euro. Ci stiamo già muovendo per vie istituzionali al fine di manifestare il nostro dissenso nei confronti di una legge che di fatto impedisce ai piccoli comuni la già faticosa valorizzazione del loro patrimonio.

Un rammarico che però non compromette la ricca offerta estiva che speriamo possa allietare le giornate di noi larinesi e dei tanti visitatori che, da lontano o dal nostro territorio, vorranno venire a passare qualche piacevole serata nella nostra bella Larino. Buona Estate Larinese a tutti!"