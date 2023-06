Scontro auto-scooter in viale Trieste, 58enne trasportato al San Timoteo

TERMOLI. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi in viale Trieste, l'ennesimo scontro auto-scooter di questo periodo. Un veicolo dell'Unitalsi stava uscendo dal parcheggio si è scontrato con un ciclomotore che stava viaggiando verso via Molise. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo un 58enne, con un trauma a una gamba.