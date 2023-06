Trofeo Sampei, sul Biferno il memorial "Davide Romano"

LARINO. Piccoli pescatori: domenica il trofeo Sampei, valido come memorial "Davide Romano".

Tutto pronto per il nono trofeo Sampei – memorial "Davide Romano" rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra 6 e 13 anni. Si svolgerà in territorio di Larino, presso il fiume Biferno, a valle della diga del Liscione. Il programma prevede alle 16 il raduno dei partecipanti; a seguire la gara e, intorno alle 18.30, la premiazione. Un momento di grande entusiasmo e condivisione nel ricordo sempre vivo di Davide Romano. Per informazioni Luca (342.7596999) e Gianni (339.2306326).