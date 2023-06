Festival Janigro, si parte subito forte col duo Piccotti-Ciampa

CAMPOBASSO. Si alza il sipario sulla terza edizione del Festival Janigro, la musica da camera torna protagonista a Montagano, luogo delle origini del Maestro Antonio Janigro, al teatro Savoia e nel sito archeologico di Altilia, sede dello splendido teatro romano.

La rassegna organizzata dall’associazione Molis’è Musica, cofinanziata dalla Regione Molise (bando ‘Turismo è Cultura’), con il contributo del Comune di Montagano, vivrà il momento inaugurale domani sera, sabato 1° luglio alle 21, nello spettacolare contesto del complesso abbaziale di Santa Maria di Faifoli a Montagano. Teatro dell’esibizione molto attesa di Erica Piccotti, al violoncello, e Gian Marco Ciampa – chitarra classica – la chiesa di origine medievale che sorge sui resti dell’antica città romana, un tempo affiancata da un monastero benedettino nel quale svolse il noviziato Pietro da Morrone, futuro papa Celestino V.

Il duo Piccotti-Ciampa proporrà il progetto ‘Jota’: violoncello e chitarra si fondono per esplorare le molteplici sfaccettature del repertorio che nasce dall’unione tra la musica popolare latino-americana e la musica colta europea. Un viaggio dal folklore spagnolo al tango popolare sudamericano attraverso le opere di alcuni dei compositori più rappresentativi del Novecento come De Falla, Piazzolla e Albeniz.

Gli arrangiamenti e le trascrizioni per questa formazione sono curati da un giovane ma già affermato compositore italiano: Simone Cardini, vincitore di numerosi premi internazionali.

Un po’ di anticipazioni anche per l’altro ‘must’ d’apertura del Festival, il giorno seguente, domenica 2 luglio, sempre alle 21, ma al teatro Savoia di Campobasso, biglietti acquistabili sulla piattaforma ciaotickets, cinque punti vendita a Campobasso. Qui tutte le info: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/boris-belkin-e-lorchestra-da-camera-del-mediterraneo

Si tratta del grande, atteso ritorno in Molise di Boris Belkin, tra i più grandi virtuosi del violino a livello mondiale, per l’occasione insieme con l’Orchestra da Camera del Mediterraneo, diretta dalla molisana Antonella De Angelis, direttore artistico ‘Amici della Musica’. Questo evento è realizzato di concerto e con il sostegno del Comune di Campobasso.

Di seguito i programmi delle due serate.

1° luglio 2023 (ore 21 abbazia Santa Maria di Faifoli, Montagano)

Erica Piccotti e Gian Marco Ciampa duo violoncello - chitarra classica

Il programma

Astor Piazzolla

Adios Nonino & Invierno Porteno*

Isaac Albeniz

Mallorca Op.202 **

Manuel De Falla

Asturiana, El Paño Moruno, Nana, Jota

dalle “Siete canciones populares Españolas”

Enrique Granados

Danza Española Op.37, No.5 “Andaluza” **

Astor Piazzolla

Bordell 1900 & Cafe 1930

Oblivion & Escualo*

*trascrizione ed elaborazione di Simone Cardini

**trascrizione del DUO CIAMPA- PICCOTTI

I primi due ‘interpreti’ del Festival Janigro

ERICA PICCOTTI – VIOLONCELLO

“...Erica Piccotti appartiene di diritto al novero ristretto di quei nuovi talenti che si accingono ad occupare da protagonisti la scena musicale internazionale…” (Sistema Musica).

Nata a Roma nel 1999. Nominata “Young Artist of The Year” dalla giuria dell’International Classical Music Award 2020, ha già alle spalle il diploma in violoncello ottenuto a 14 anni, il debutto discografico per la casa discografica Warner Classics, il debutto concertistico in diretta Rai da Montecitorio a fianco di M. Brunello per l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia e il conferimento dell’onorificenza di Alfiere della Repubblica.

Allieva di Antonio Meneses dal 2015 presso l’Accademia Chigiana di Siena, ha conseguito il Premio Monte dei Paschi riservato ai giovani talenti dell'Accademia ed il Diploma di Onore nell’ultimo anno di frequenza (2019).

Affermatasi in numerosi concorsi nazionali e internazionali, svolge un'intensa attività concertistica sia come solista sia in formazioni cameristiche che l'ha portata in sale prestigiose come la Konzerthaus di Berlino e la Wigmore Hall di Londra ed in festival rinomati, tra gli altri “Verbier Festival Academy” (CH), "Chamber Music Connects the World" di Kronberg (DE), “Al Bustan Festival" in Beirut (LB), "La Musica Festival" in Sarasota (USA), “Chigiana International

Festival" di Siena, e “Festival dei Due Mondi” di Spoleto. Si è esibita con artisti quali S. Accardo, A. Dumay, G. Kremer, B. Giuranna, I. Golan, L. Lortie, A. Meneses, M. Quarta, Sir A. Schiff e C. Tetzlaff.

Grazie al progetto “Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo” promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in collaborazione con l’Accademia Chigiana si è esibita a Pechino e a New York. Suona un violoncello E. Soffritti, Ferrara, 1925.

GIAN MARCO CIAMPA – CHITARRA CLASSICA

Gian Marco Ciampa, classe 1990, si diploma con il massimo dei voti, lode e Menzione d’Onore in chitarra al Conservatorio "Santa Cecilia" di Roma, sotto la guida del Maestro Arturo Tallini e Bruno Battisti D’Amario.

Sin da giovanissimo svolge un'intensa attività concertistica che lo ha portato a esibirsi e a tenere Masterclass in quattro continenti: Australia, Giappone, Stati Uniti, Argentina, Cina, Messico, Nuova Zelanda, Danimarca, Germania, Francia, Spagna, Italia, Croazia, Grecia etc.

È inoltre vincitore di più di 40 premi internazionali tra cui il "Melbourne International Guitar Competition", "Tokyo International Guitar Competition" e il “Concorso Europeo di Chitarra” che lo premia con la Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana.

Nel maggio 2016, grazie al grande impiego di social network e nuove tecnologie che utilizza nei suoi video, viene invitato a tenere un TEDxTalk per il prestigoso evento TEDxLUISS, proprio per trattare l’argomento riguardo il connubio tra musica classica e le giovani generazioni: “Who says classical music is only for old people?”.

Nell’estate del 2011 entra come allievo effettivo al corso di chitarra della prestigiosa Accademia Chigiana di Siena, tenuto dal Maestro Oscar Ghiglia, ottenendo il Diploma di Merito e la borsa di studio per gli studenti più meritevoli.

Nel 2014 viene premiato con la “Chitarra d’oro" come miglior giovane talento dal prestigioso “Concorso Internazionale Michele Pittaluga”.

In occasione della Giornata della Memoria 2013, si esibisce in diretta su Rai 3, davanti alle autorità riunite nella Sala dei Corazzieri del Quirinale.

Importanti quotidiani nazionali ed esteri, riviste specializzate (La Repubblica, La Nazione, Il Tempo, Il Corriere Della Sera, SUONARE, Seicorde etc.) hanno dedicato articoli, interviste e citazioni al suo talento, nonché numerose interviste ed esibizioni nelle più importanti radio Italiane (RADIO RAI 1-2-3, Radio Vaticana), e canali TV (RAI 1, RAI 2, RAI 3, Mediaset, SKY) etc.

2 luglio 2023 (ore 21 teatro Savoia Campobasso) Boris Belkin e l’Orchestra da Camera del Mediterraneo

diretta da Antonella De Angelis

Il programma

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750)

concerto in re minore per due violini e orchestra,

bwv 1043 (1718 - 1723)

vivace - largo ma non tanto – allegro

Mina Aoki Girardelli, violino

Pierfrancesco Fiordaliso, violino

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791)

adagio in mi maggiore per violino e orchestra

k 261 (1776)

Boris Belkin, violino

Wolfgang Amadeus Mozart (1756- 1791)

sinfonia concertante in mi bemolle maggiore

per violino e viola k 364 (1779)

allegro maestoso - andante – presto

Boris Belkin, violino

Francesco Zecchi, viola.