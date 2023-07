«Da mesi impennano e fanno rumore con gli scooter», sul Terzo corso come in pista

TERMOLI. La stagione estiva è quella più attesa, da sempre. Fa rima con vacanze, relax, spiaggia e mare. E’ incline al divertimento, alle nottate brave (e anche quelle… cattive). Purtroppo, è anche la stagione più controversa, dove le rimostranze e le lagnanze riferite a comportamenti poco o per nulla ortodossi si appalesano con maggior vigore.

È certamente il caso del Terzo corso, via Vittorio Emanuele III per essere fedeli all’anagrafe, dove una volta quella strada che era tra le più eleganti e commercialmente ambite, oggi resiste. Resiste all’onda d’urto di orde di giovinastri che la usano per dare sfogo alle marmitte.

Uno scenario che fa rumore da alcuni mesi, nel senso letterale dei suoni assordanti prodotti da ciclomotori e scooter, che vanno a “smarmittare” e “sgasare” in luoghi inidonei e in dispregio del Codice della Strada e del comune vivere civile. Ma questa è una deriva che purtroppo appare inarrestabile.

«Siamo stufi di questi atteggiamenti, il Terzo corso non è una pista e oltretutto è anche molto pericoloso per chi lo attraversa da una parte all’altra. Vengono qui a impennare e a infrangere ogni regola, disturbando la quiete pubblica, i clienti, i turisti e i residenti del posto. Non ne possiamo più».