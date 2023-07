Intervento sulla pineta di Campomarino, M5S all'attacco: «Scattato il sequestro penale»

CAMPOMARINO. Sulla vicenda della pineta di Campomarino è intervenuto il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle di Campomarino.

«Dopo essere stata devastata da un incendio, la pineta di Campomarino lido non trova pace. Violata ancora una volta per mano di chi dovrebbe tutelare e rispettare un valore ambientale, da tramandare alle prossime generazioni.

Da diverse settimane una pineta giace a bordo strada accatastata, in attesa di raggiungere chissà quale sito di stoccaggio per lo smaltimento.

Parliamo del patrimonio ambientale di questa comunità addormentata, che tanto si era sbracciata per cercare di ripristinare una fascia di verde ridotta in cenere e che invece adesso non trova le parole per manifestare contrarietà allo scempio perpetrato in queste settimane.

Con grande stupore scopriamo che una parte della pineta, integra e rigogliosa, è stata abbattuta in modo sommario per alcune centinaia di metri lineari, in prossimità di un agglomerato urbano.

Alla nostra richiesta di spiegazioni in merito al criterio adottato, ma soprattutto al motivo di un abbattimento di proporzioni simili, ci è stato risposto negli uffici comunali (in modo superficiale), che l’abbattimento era selettivo e che riguardava poche decine di esemplari di Pino Marittimo, a detta loro considerata come specie “aliena”.

Di alieno abbiamo riscontrato la totale carenza di sensibilità ambientale da parte di questa amministrazione e la totale inadeguatezza nel gestire un patrimonio affidatoci dalla regione Molise proprio nel corrente anno. Lo scempio ambientale sotto gli occhi di tutti (associazioni ambientaliste comprese!!!) non ha generato alcun effetto degno di nota, se non fosse per il fatto che la notizia è arrivata alle forze dell’ordine, le quali hanno provveduto a porre sotto sequestro penale il sito. Non è semplice relazionarsi con gli amministratori che da sempre confinano fuori dalle mura comunali i consiglieri di minoranza, figuriamoci con alcuni tecnici, che mostrano resistenza persino alla nostra richiesta di documenti, con acclarato ostruzionismo!

Gli stessi documenti che adesso sono in mano alle autorità. L’ufficio competente da diverse settimane ci fa perdere tempo nel concedere la documentazione necessaria per stabilire responsabilità politiche e tecniche sull’accaduto.

Con grande rammarico prendiamo atto dell’atteggiamento di dipendenti comunali, che si avvalgono di regole burocratiche per rallentare, se non ostacolare, un normalissimo accesso agli atti con scuse incongruenti e prive di logica. Ci chiediamo quale sia l’interesse di questi soggetti, nel fare ostruzionismo, mancando sistematicamente di senso del dovere, come dipendenti pubblici, perché certi comportamenti ricordano ambienti dove la legalità e la trasparenza sono notoriamente compromesse da tempo. Ricordiamo a questi signori che l’atteggiamento servile, mancando di buon senso con il reato di omissione in atti d’ufficio e l’abuso d’ufficio sono reati penali puniti dalla legge, e che questo porta inevitabilmente ad una denuncia alla Procura della Repubblica».