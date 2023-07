«Cronaca di una povera pineta e di un comune inesistente»

CAMPOMARINO. Dopo la notizia del sequestro della legna, derivante dalla Pineta di Campomarino, sono arrivate altre testimonianze.

«Scrivo come comune cittadina che vede quotidianamente lo scempio compiuto da un'amministrazione inesistente e completamente priva di senso civico.

Purtroppo ci troviamo a combattere quotidianamente con l'ignoranza umana e la cattiva gestione (per non dire catastrofica) di una realtà che potrebbe essere il fiore all'occhiello di questa regione sia per bellezze ambientali sia per accoglienza.

Purtroppo però noto che quel tratto di territorio dove è andata a fuoco la pineta, dove esiste un porto turistico ed esistono delle strutture ricettive non viene considerato minimamente come appartenente al territorio di Campomarino.

Basti pensare che li non girano mai le pattuglie dei vigili e come si è evinto proprio dai vari incendi le persone si comportano come se fosse terra di nessuno e parcheggiano in posti e modi impressionanti ed ostruiscono il passaggio dei veicoli di soccorso.

Purtroppo nota dolente di ogni anno è proprio questa inciviltà che già si inizia ad evidenziare nelle prime domeniche di luglio (periodo notoriamente conosciuto per lo sviluppo degli incendi), basti pensare a questa domenica il caos creato dai soliti avventori della spiaggia libera che hanno addirittura spostato i cartelli apposti dalla società dell'Enel che sta effettuando lavori sul tratto di strada antistante il campeggio Corrado pur di parcheggiare. (Foto allegate).

Oltre che da cittadina parlo anche da paziente oncologica che naturalmente vive già un disagio pesante e il sapere che non potrei neanche essere soccorsa in caso di malore mi rattrista ancora di più poiché non mi posso godere neanche un po' di tranquillità mentale in un tratto di spiaggia tra i più belli della costa per quel poco tempo ancora a disposizione.

Mi fa specie che in questo mondo che parla di ambiente ed inclusione in continuazione si devono registrare questi disagi che un po' di buon senso potrebbe evitare.

Inoltre, una domanda alla quale non riesco a trovare proprio risposta né razionalmente né emotivamente è il perché nella zona dei campeggi è rimasto operativo uno solo graziato dal fuoco e anche dall'amministrazione visto che sembra quasi che la linea demaniale che attraversa la costa si vada magicamente a spostare in acqua quando arriva lì....forse perché questa struttura è sempre stata frequentata dalla classe politica e tecnica di Campomarino che hanno la loro oasi protetta?! Avrà fatto un patto con il diavolo e con l'amministrazione pur di non essere toccato né in cielo né in terra e per permettersi di ostruire la strada facendo parcheggiate i suoi clienti in modo tale da impedire i soccorsi...ma in quello stabilimento è impossibile che qualcuno possa avere necessità di ambulanza, oppure senza saperlo c'è anche un ospedale?

Chiedo visto il problema serio che mi attanaglia fisicamente e mentalmente e non mi permette di potermi rilassare gli ultimi giorni rimasti grazie a questa amministrazione che non rispetta il cittadino e non include proprio un bel niente.

Chiedo scusa dello sfogo ma so che sul territorio di persone con il mio problema ce ne sono tante e parliamo tra di noi ma purtroppo non tutti hanno la possibilità di esprimere le nostre preoccupazioni e se questo sfogo servirà anche solo per fare aprire gli occhi ad una persona mi basterà perché è arrivato il momento di parlare! Non abbiamo solo doveri ma anche qualche diritto! Diritto di vivere dignitosamente!».

Galleria fotografica