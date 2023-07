Parcheggi per invalidi occupati, ancora più selvaggi: ma la rimozione?

TERMOLI. Parcheggi selvaggi anche negli stalli per invalidi e non c'è pratica meno civile. C’è, ed è radicata, la pessima abitudine di molti automobilisti di lasciare l’auto laddove non dovrebbero e non potrebbero, ossia nei posti riservati ai portatori di handicap.

Succede ovunque e anche qui da noi, a Termoli. Precisamente sul lungomare Nord, vicino all’hotel Mistral.

La segnalazione ci arriva, questa volta, da un ragazzo disabile, P. Z., che da Vicenza scende in vacanza nella nostra città e alloggia proprio nella suddetta struttura.

«Di fronte all’hotel- ci scrive- c'è un posto riservato ai disabili, quasi sempre occupato da chi non ne ha diritto e per di più anche in contromano (art.157 cds con ammenda). Ho notato che non ci sono controlli. Mi dico che se facessero un bel verbale con relativa rimozione del mezzo come da cds sarebbe un esempio per tutti.

Ho notato, inoltre vari contrassegni di dubbia veridicità o regolarità, per non parlare di scooter sulle strisce pedonali, e nessuno interviene. Anche questo anno verrò, speriamo bene. Questa nella foto è la mia auto l’anno scorso. Ditemi voi come faccio ad uscire? Sono stato indietro apposta ma niente da fare. Guardate. Io non posso spostare uno scooter con lo sterzo bloccato, e se mi cade? Incredibile, nessun controllo».