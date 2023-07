Furto con scasso notturno al "Pagurino", portata via merce per 2mila euro

TERMOLI. Non solo la zona della piazzetta, Pozzo Dolce, il Terzo Corso, qualche volta il borgo antico.

Le incursioni di vandali, ladri e "poco di buono" si estendono progressivamente ovunque.

Vogliamo parlare dell'emergenza furti d'auto? Anche nel briefing tecnico di ieri mattina in sala consiliare, coordinato dalla prefettura, se n'è parlato, così come dell'intero impianto per una estate più sicura. Di fatto, però, non bastano i vertici a disincentivare i delinquentelli, nemmeno vogliamo dargli una patente di "seria criminalità". Com'è avvenuto nella notte sul lungomare Nord Cristoforo Colombo, dove ignoti si sono intrufolati, scassinandolo, nel chiosco di Luciano Paduano "Il Pagurino", portando via merce per 2mila euro almeno e cagionando danni per 300 euro circa.

Ad accorgersi del colpo subito è stato lo stesso esercente, all'alba, quando si è recato nella struttura, dove poco dopo sono intervenuti, su sua segnalazione, gli agenti del commissariato di Polizia, che hanno compiuto i rilievi del furto. Insomma, ci risiamo. Nottetempo ne succede di ogni risma sulla costa adriatica e in una stagione che fatica a decollare occorre rimediare anche a disavventure di questo tipo.

«Ho ripristinato già tutto - ha poi riferito a noi lo stesso Paduano - resta il rammarico di episodi come questo, che denotano come c'è chi agisce come se nulla fosse».