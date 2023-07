«Mi hanno squarciato due pneumatici, derubato del borsello mentre cambiavo le gomme»

TERMOLI. Ci risiamo, prima settimana di luglio e la cronaca estiva (ma potremmo definirla evergreen) non dà tregua. Un nostro lettore ha subito un furto con "la tecnica della ruota bucata".

È stato lui stesso, F. C., a raccontarlo: «Sabato mattina nel parcheggio del centro commerciale in via Madonna delle Grazie mi è stato rubato il borsello mentre ero intento a sostituire la gomma bucata, ho scoperto dopo dal gommista che era stata volontariamente tagliata, tecnica che da un po' viene adottata anche a Termoli, questo mi ha riferito il gommista. In conclusione, ho dovuto acquistare 2 nuovi pneumatici e rifare tutti i documenti: bancomat, patente carta d'identità. Do questa notizia in modo avvisare le persone che si stanno verificando questi furti, specie nei parcheggi dei centri commerciali».