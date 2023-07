Nuovi poliziotti assegnati a questura e commissariato

TERMOLI. Dallo scorso 3 luglio sono entrati a far parte del novero dei funzionari di Polizia della questura di Campobasso, il Commissario della Polizia di Stato Fabio Formisano e il commissario della Polizia di Stato Carmelo Caione.

Il Commissario Fabio Formisano, nato a Napoli, classe 1990, si è laureato in Giurisprudenza presso l’Università “Federico II” di Napoli, ove ha conseguito anche i titoli di specializzazione per le professioni legali e di perfezionamento in Diritto dell’Unione Europea, abilitandosi successivamente all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Napoli

È entrato a far parte della Polizia di Stato nel 2018, frequentando il X corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato, al termine del quale ha svolto servizio presso la Questura di Napoli - Commissariato di “Vomero”, con incarichi legati al controllo del territorio ed all’attività di polizia giudiziaria.

Il Commissario Carmelo Caione è nato a San Cesario di Lecce (LE) nel 1988 e si è laureato in Giurisprudenza con lode, presso l’Università del Salento, ove ha conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali. Ha conseguito inoltre l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’Appello di Lecce.

Ha fatto ingresso nella Polizia di Stato nel 2018, come Vice Ispettore, quale vincitore del X corso per Vice Ispettori della Polizia di Stato, dopo il quale è stato assegnato alla Questura di Ferrara, ove ha lavorato presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.

Entrambi hanno frequentato il 111° Corso di Formazione per Commissari della Polizia di Stato, presso la Scuola Superiore di Polizia, ove hanno conseguito anche il Master di II livello in “Diritto, Organizzazione e Gestione della Sicurezza”, tenuto dall’Università “La Sapienza” di Roma. Al termine del corso sono stati destinati alla questura di Campobasso.

Da oggi, 5 luglio, è stato assegnato all’Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Campobasso anche il Medico Principale della Polizia di Stato dr. Andrea Maria Marrone, nato a San Giovanni Rotondo nel 1987 e laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Foggia, dove si è specializzato in Medicina Fisica e Riabilitativa nel 2020.

Sempre nel 2020, è risultato vincitore del concorso per Medici della Polizia di Stato, frequentando il corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, al cui termine ha preso servizio presso la Questura di Macerata quale Dirigente dell’Ufficio Sanitario Provinciale.

Oltre ai nuovi Funzionari, negli ultimi giorni sono stati assegnati alla Questura di Campobasso anche quattro Vice Sovrintendenti e quattro Agenti di Polizia, in potenziamento.

Altri movimenti hanno interessato il Commissariato di Termoli. Il personale assegnato andrà a rinforzare l’attività di prevenzione e repressione della criminalità sul territorio provinciale, in particolare nel Capoluogo.

Ai nuovi arrivati e ai neopromossi il Questore Montaruli, i funzionari ed il personale della questura di Campobasso danno il benvenuto, augurando un proficuo lavoro.