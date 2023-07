Che spavento all'alba nell'area dog-park: il cane Fiocco azzannato da un cinghiale

TERMOLI. Finché si scherza, si scherza. Ma a passare dal risvolto quasi umoristico al dramma, il passo è breve. Bene lo sa una nostra concittadina, Emilia Salvino, che stamani, all'alba, erano le 6, come ogni mattina ha portato fuori il suo Fiocco, per la consueta sgambatura, nell'area attrezzata del dog park, all'interno del parco comunale "Girolamo La Penna".

Delle scorse settimane gli avvistamenti, ripetuti, di cinghiali nel polmone verde di maggior pregio della città di Termoli, arricchita da poco anche dalla splendida piscina intitolata ad Antonio Casolino. Ebbene, uno di questi avvistamenti era avvenuto proprio lì, dove stamani Fiocco e la sua proprietaria Emilia hanno avuto un incontro davvero poco gradito, con un grosso esemplare di cinghiale, che ha azzannato il povero cane, procurandogli una ferita lacero-contusa.

Attimi di terrore, con la donna che ha portato d'urgenza Fiocco al veterinario, a Vasto, dove è stato operato. Una spesa imprevista di 365 euro, ma questo è l'ultimo dei pensieri per chi ama gli animali. Resta, di fondo, il problema della proliferazione degli ungulati nel perimetro urbano, dove la convivenza pacifica non è affatto un fattore scontato, come dimostra l'aggressione subita questa mattina.

La signora Salvino, per suo conto, non si fermerà qui, e si rivolgerà alle autorità: Forestale, Comune e Protezione civile.

«Il cinghiale è aggressivo, anche io ho rischiato, non si trova solo, ma in branco. Tutto questo va risolto, il cinghiale è entrato nell'area del dog park da un buco che si trova nella recinzione laterale, vicino al ruscello. In ogni caso, agirò legalmente».