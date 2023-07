Segnalato cane sui binari, in soccorso arrivano i Vigili del fuoco

TERMOLI. Dai gatti ai cani il passo è breve, felpato. I Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli sono impegnati stasera a salvare un cane che si è avventurato sui binari. La squadra in turno del 115 si è portata in via Abruzzi, per scendere attraverso il cavalcavia e soccorrere l'animale.

Galleria fotografica