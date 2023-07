«Questo è quello che mi è rimasto della macchina!»

TERMOLI. I furti d’auto, purtroppo, non danno tregua alla popolazione locale, così come ai turisti. Nella notte tra giovedì e venerdì, in contrada Porticone, a subirlo è stato un ristoratore cittadino, che era da poco rientrato a casa dopo una intensa giornata di lavoro. A rivelarlo, sui social, è stato lui stesso: «Questo è quello che mi è rimasto della macchina!

Chi per caso la vede è un Discovery Range Rover grigio, cerchi neri». Il furto è stato poi denunciato ieri mattina al commissariato di via Cina. Secondo il sistema di allarme, l’auto era stata segnalata a Serracapriola, ma sul posto i Carabinieri del posto non hanno rinvenuto nulla.