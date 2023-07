Al Festival Janigro le grandi 'promesse' dell'Accademia Stauffer

CAMPOBASSO. Nuova collaborazione di assoluto prestigio per il Festival Janigro, rassegna di musica da camera in corso fino al 10 luglio in Molise.

Si tratta della partnership con la celebre Accademia Stauffer Center for Strings di Cremona, tra le più importanti al mondo per gli strumenti ad arco.

Questa sera alle 18.30 quattro giovani promesse della musica classica italiana, selezionati dai Maestri Salvatore Accardo e Bruno Giuranna, loro docenti presso la 'Stauffer', si esibiranno nel programma del Festival, nella chiesa di Santa Maria di Faifoli, Montagano.

Sono le violiniste Ginevra Tavani e Giada Visentin e i violisti

Nikolas Altieri e Matilde Simionato. Con Oliver Herbert, grande talento mondiale del violoncello, apprezzato alcune sere fa con i Solisti di Zagabria ad Altilia, saranno protagonisti dell'atteso workshop dl musica da camera.

Altro grande appuntamento di un Festival che sta riscuotendo successo di pubblico e di critica e che domani vivrà un nuovo connubio di interesse: il concerto dell'Orchestra Sinfonica del Molise con gli allievi selezionati nell'ambito della Masterclass a cura del Duo Janigro. Appuntamento domani alle 18.30 al Teatro 'Savoia' di Campobasso.

Note sui musicisti.

Giada Visentin, violino

Diplomata con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “Giuseppe Tartini" di Trieste e con il massimo dei voti all’ Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma,

dal 2018 è allieva del M° Salvatore Accardo all’Accademia Stauffer di Cremona e l’Accademia Chigiana di Siena e attualmente frequenta il Master in Performance al Conservatorio della Svizzera Italiana (Lugano), nella classe del M° Massimo Quarta.

Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, ha tenuto diversi concerti in qualità di solista e/o spalla per prestigiose istituzioni musicali in Italia e all'estero come: “I Solisti Veneti” di Claudio Scimone, l’Orchestra da Camera Italiana diretta da Salvatore Accardo, la Nuova Orchestra da Camera "Ferruccio Busoni”, l’Orchestra Olimpia e la FVG Orchestra.

In veste di solista, inoltre, si è esibita in prestigiose sale, come le “Sale Apollinee” del Teatro la Fenice di Venezia, la Sala del Ridotto del Teatro Verdi di Trieste, il Politeama Rossetti di Trieste, il Teatro Ponchielli di Cremona, l’Auditorium Parco della Musica e la Sala Verdi di Milano, per “Serate Musicali”.

Ginevra Tavani, violino

Ginevra Tavani, fiorentina, nata nel 2000, inizia lo studio del violino a tre anni con il M° Ceri seguendo il metodo Suzuki. Nel 2019 ottiene la laurea triennale al Conservatorio di Firenze con 110, lode e menzione d’onore. Nel 2021 sotto la guida di Klaidi Sahatçi si diploma con lode presso il Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano ottenendo il Master of Arts in Music Performance.

Dal 2021 frequenta i corsi dell’Accademia Chigiana e dello Stauffer Center for Strings di Cremona con il Maestro Salvatore Accardo.

Nel 2022 risulta idonea al concorso per concertino con obbligo della spalla all’orchestra del Friuli Venezia Giulia e subito dopo vince il concorso per violino di fila al teatro del Maggio Musicale Fiorentino, dove attualmente suona nella fila dei primi violini.

Come solista ha debuttato nel 2013 alla “Kissei Culture Hall” a Matsumoto (Giappone), nel 2016 suona il concerto di Bach per due violini diretta da Daniele Rustioni; sempre in veste solista negli anni si è esibita in luoghi come il Teatro Verdi di Firenze, il Cortile Federico II a Cremona, Montecatini Terme, Piazza Signoria (Firenze) con diverse formazioni e ensemble come i Musici di Parma e la Midvest orchestra.

Nikolas Altieri, viola

Nikolas Altieri (13/01/1999) si diploma al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino con il massimo dei voti e la lode. Ha conseguito il Master in viola al Conservatoire Royal de Mons sotto la guida del Maestro Marc Sabbah e si sta perfezionando all’Accademia Walter Stauffer di Cremona con il maestro Giuranna contemporaneamente all’ Accademia Chigiana. Ha collaborato in qualità di viola di fila con l’Orchestra Giovanile Italiana, l’Orchestra Nazionale dei Conservatori, l’Orchestra del Teatro Verdi di Salerno, l’orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, l’orchestra del Carlo Felice di Genova l’orchestra della Toscana, come seconda viola e viola di fila presso l’Orchestra i Pomeriggi Musicali di Milano e attualmente collabora come co-soliste alla Belgian National Orchestra di Bruxelles. Ha suonato in veste di solista, in orchestra e in formazioni di musica da camera per vari festival ed eventi in numerosi Paesi collaborando con vari artisti dello scenario internazionale (Daniel Oren, Pappano, Philippe Auguin, Michael Barenboim, Roberto Cominati, Marc Sabbah, Alessandro Cadario, Franco Petracchi) Durante gli studi ha frequentato Masterclass con Ettore Causa, Isabella Villanueva, Maté Szucs, Antonio Bossone.

Matilde Simionato, viola

Matilde Simionato rappresenta l’Italia all’Internazional Students Festival di Kyoto 2019 e nel 2021 vince una borsa di studio per frequentare il corso di viola di Bruno Giuranna presso l’Accademia Chigiana di Siena. Nello stesso anno diventa allieva effettiva del Maestro presso lo Stauffer Center for Strings di Cremona. Ha collaborato con numerosi musicisti di fama internazionale, tra cui Steven Isserlis, Viktoria Mullova, Salvatore Accardo, Franco Petracchi, Gilles Apap. Frequenta masterclass di perfezionamento con Ettore Causa, Isabel Villanueva, Sarah McElravy, Miguel de Silva. Collabora regolarmente con orchestre italiane quali Camerata Ducale, Orchestra Canova, Accademia del Teatro alla Scala; e con direttori di fama mondiale come Daniele Gatti, Gianandrea Noseda, Fabio Luisi, Ottavio Dantone, Giovanni Antonini, Daniele Rustioni.

È violista del Quartetto Goldberg, formazione vincitrice del premio speciale “Piero Farulli” – 42 ° premio “F. Abbiati”, con cui ha in attivo concerti per le è più importanti stagioni concertistiche italiane ed europee tra cui Fondazione Società dei Concerti di Milano, Società del Quartetto di Vicenza, Filarmonica Laudamo, Viotti festival, ProQuartet – Centre europeén de musique de chambre, Musica Insieme Bologna, Amici della Musica Palermo, Festival Ticino Musica.