Ciclista investito da un'auto alla rotatoria di via Corsica

TERMOLI. Mattinata infernale sul fronte della viabilità. A distanza di pochi minuti dall'incidente avvenuto sulla statale 16, in territorio di Petacciato, un ciclista è stato investito da un'auto a Termoli, alla rotatoria che da via Corsica conduce in viale Marinai d'Italia.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli e il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza.