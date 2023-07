Malore in sella: muore ciclista tra San Severo e il Gargano

SAN SEVERO. Tragico epilogo per un ciclista che nella prima mattinata di oggi era uscito assieme a degli amici sulla Sp 272, tra San Marco in Lamis e San Severo. Lo sportivo, mentre era in sella ha subito un malore, è caduto sull'asfalto ed è morto sul colpo. Il ciclista era originario di San Severo, nell'impatto al suolo ha subito una frattura alla testa e ferite alla gamba. Sul posto intervenuti i Carabinieri e il 118 Puglia.