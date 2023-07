Frontale sulla statale 16: in gravi condizioni il centauro 33enne trasferito in elisoccorso

L'elisoccorso sulla statale 16

PETACCIATO. È stato trasferito in elicottero, con l'elisoccorso del 118 Abruzzo, in volo da Chieti, il 33enne centauro di nazionalità marocchina, M. B., ma residente nel comune trignino di Dogliola.

Il giovane motociclista si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Tiguan, nel tratto della statale 16 del territorio comunale di Petacciato.

Il ragazzo magrebino è apparso subito in condizioni critiche, a causa del politrauma da strada, con lesioni al bacino, alle gambe e alle braccia. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Termoli, sia col radiomobile che i colleghi della stazione di Montenero di Bisaccia che le postazioni del 118 della costa, coi volontari della Misericordia in ambulanza. Traffico deviato per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi del sinistro.