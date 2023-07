Ritrovato dalla Polizia l'88enne sparito da questa mattina

TERMOLI. Lieto fine per la scomparsa improvvisa dell'88enne Luciano Gianfelice, l'anziano di cui si erano perse le tracce da questa mattina. Il pensionato era in viale Marinai d'Italia, nel tratto che attraversa il parco comunale, dove probabilmente si era recato dopo aver fatto colazione in un bar di via Mascilongo, magari alla ricerca di ombra.

A rintracciarlo la volante del commissariato di Polizia, su segnalazione di un ragazzo che aveva visto l'88enne coricato nella vegetazione, e dopo averlo riconosciuto, ha allertato il 118 Molise, giunto coi volontari della Misericordia di Termoli in ambulanza, che precauzionalmente l'hanno trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo.

Avvisati in tempo reale i congiunti, tra cui la nipote Katia, da cui era partito l'appello per l'allontanamento del familiare.