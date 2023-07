Alle cinque della sera quell'odore acre investe il centro, segnalazioni a raffica

Vigili del fuoco al porto

TERMOLI. Seconda domenica di luglio davvero poco tranquilla sulla costa. Poco dopo le 17 in tanto hanno segnalato la presenza di un forte odore che si è sparso dal borgo antico e dal porto verso la città.

Odore acre che ha indotto un intervento per ipotetica fuga di gas da parte dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli in via Federico di Svevia, ma la puzza aveva una provenienza diversa.

Anche la Polizia locale e la Polizia di Stato si sono interessati alla segnalazione, così come la Protezione civile comunale.

Numerose le segnalazioni anche alla nostra redazione.