Incendi di vegetazione e soccorsi, domenica impegnativa dei Vigili del fuoco

TERMOLI. La seconda domenica di luglio assai impegnativa per la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Termoli. Oltre agli interventi di cui abbiamo già dato conto "in cronaca", con l'investimento del ciclista e il sopralluogo tra porto e borgo di poco fa, la squadra in turno del 115, ha dovuto fronteggiare anche alcuni incendi di vegetazione, a San Martino in Pensilis, Campomarino e San Giacomo degli Schiavoni.

Un rogo è divampato anche a Montorio nei Frentani, coi colleghi del distaccamento di Santa Croce di Magliano a portarsi sul posto. Oltretutto, sempre la squadra di Pantano Basso è stata impegnata nel soccorso a un disabile, a Campomarino e al salvataggio di un gatto in via Vanoni, a Termoli.