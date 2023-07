Lavori sul lungomare Nord e interrotta l'energia elettrica: in subbuglio turisti e operatori

TERMOLI. Un lungo tratto del lungomare Nord Cristoforo Colombo senza energia elettrica a causa di lavori in un cantiere privato, autorizzati da Enel distribuzione sin dall’aprile scorso e calendarizzati oggi, lunedì 10 luglio.

Come sempre, le coincidenze sono sempre esasperanti e se c’è da discutere se simili interventi siano programmabili di giorno, questa la riflessione di tanti turisti e operatori della costa, rimasti senza elettricità, con auto ferme nei garage elettrici e con le derrate alimentare in via di scongelamento nei frigoriferi, il picco del caldo di questo luglio, che oggi abbondantemente si presenta oltre i 30 gradi, ha reso ancora più incandescente la polemica sul litorale.

Ci hanno contattato direttamente sia i residenti delle case presenti sul lungomare che gli imprenditori balneari, per manifestare il disappunto rispetto a questo disagio, previsto dalle 9 alle 16. Stesse rimostranze sono state veicolate anche al Comune di Termoli, benché essendo un rapporto tra gestore di rete e privato, poco possono fare in via Sannitica.

Immaginiamo anche i toni surriscaldati, come il clima rovente di Cerbero.

Intanto, ridestiamo alla memoria dell'opinione pubblica come in precedenza l'ordinanza di stop ai cantieri edili nelle zone turisticamente più fruite era anticipata già dal mese di luglio, lo scorso anno venne pubblicata a fine mese, attendiamo di sapere per l'estate 2023 come sarà intesa applicarla.