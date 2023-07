Scontro sulla statale 16: il 33enne ricoverato in Rianimazione con prognosi riservata

PESCARA. È ricoverato nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Santo Spirito di Pescara, in prognosi riservata, il 33enne di nazionalità marocchina rimasto gravemente ferito nella mattinata di ieri sulla statale 16, mentre percorreva in sella alla sua moto il tratto dell’Adriatica al confine tra il territorio comunale di Petacciato e quello di Montenero di Bisaccia.

Il magrebino, elitrasportato, viaggiava nella stessa direzione di una Volkswagen Tiguan, in direzione Sud, quando il Suv condotto da un 70enne di San Salvo ha svoltato a sinistra, per dirigersi sul mare, manovra che ha causato l’impatto con la moto che seguiva il veicolo, al km 529. Scontro molto violento, con l’auto che finiva per andare a schiantarsi contro la barriera laterale, mentre il centauro è finito a distanza di metri, sbalzato dalla sella, dopo il drammatico tamponamento. Subito sono scattate le richieste dei soccorsi, da parte di alcuni automobilisti di passaggio. Il ragazzo magrebino è apparso subito in condizioni critiche, a causa del politrauma da strada, con lesioni al bacino, alle gambe e alle braccia.

Sul posto i Carabinieri della compagnia di Termoli, sia col radiomobile che i colleghi della stazione di Montenero di Bisaccia che le postazioni del 118 della costa, coi volontari della Misericordia in ambulanza. Ma è stato necessario anche per permettere di far atterrare prima e decollare poi in sicurezza l’elicottero del 118 Abruzzo, che nel frattempo era stato allertato, in volo da Chieti, che ha trasportato il 33enne centauro di nazionalità marocchina, M. B., ma residente nel comune trignino di Dogliola, all’ospedale di Pescara.