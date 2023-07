Fora una gomma e si fa male in sella allo scooter

CAMPOMARINO LIDO. Un giovane finisce al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dopo aver avuto un incidente in sella al proprio scooter. Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi a Campomarino lido, in via De Gasperi. Il ragazzo si trovava nei pressi della colonnina dell’acqua, quando sarebbe caduto a terra a causa della foratura di una gomma. E’ stato soccorso e trasportato in viale San Francesco dalla postazione India del 118 di Campomarino, per motivi precauzionali. Sul posto intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Campomarino.