Malore in acqua, pensionato muore sulla spiaggia di Rio Vivo

TERMOLI. Un dramma si è consumato nella mattinata di oggi sul litorale Sud di Rio Vivo, nella zona di Baia Paradiso. Un bagnante di circa 80 anni ha accusato un malore mentre si trovava in mare, dove era entrato alla ricerca di relax e refrigerio, viste le alte temperature di questi giorni.

Appena si è accasciato in acqua è stato dato l'allarme e sono intervenuti gli assistenti bagnanti della Compagnia del Mare, che si occupano della vigilanza e sicurezza balneare sulle spiagge libere della costa termolese. Riportato a riva, purtroppo, nonostante i tentativi di rianimare l'anziano, non c'è stato nulla da fare e all'arrivo del 118 Molise, ai medici non è rimasto che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto anche i militari della Capitaneria di Porto.