Incidente in scooter, giovane trasportato al Pronto soccorso

TERMOLI. Un giovane centauro in sella al suo maxi scooter ha perso il controllo del mezzo ed è finito rovinosamente a terra. L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via dei Palissandri e via Corsica.

Il giovane ha riportato una frattura scomposta alla caviglia che, nell'impatto, è rimasta sotto le due ruote.

Sul posto, oltre alla pattuglia della Polizia municipale, è intervenuto il 118 Molise coi volontari della Misericordia e, il giovane è stato trasportato al San Timoteo per ulteriori accertamenti.