«Attenti a quelle due, ci riprovano»: tentano di "scroccare" apericene sul lungomare

TERMOLI. Non è servito affatto come deterrente pubblicare la testimonianza di una ristoratrice del borgo antico rispetto alla coppia di turiste che stanno creando scompiglio tra gli operatori della costa.

Parliamo delle due donne sulla cinquantina, una bionda con capelli lunghi e una mora con capelli taglio altezza del collo e occhiali da vista, di origine romana, che stanno creando disagi e problematiche nei locali della zona. «Le segnalazioni indicano che queste due donne si presentano nei ristoranti per pranzare o cenare, ma al momento di pagare il conto, rifiutano categoricamente di effettuare il pagamento, adducendo scuse infondate sulla qualità del cibo».

Questo fu riferito alcuni giorni fa, notizia che destò clamore peraltro.

Ora ci giunge un’altra testimonianza diretta, stavolta finalizzata proprio a “scroccare” delle consumazioni.

Le due donne si sono recate in un locale del lungomare Nord con dei biglietti invito ordinari, senza che vi fosse legato alcunché, rivendicando due aperitivi cenati da 15 euro. Il gestore, scafato, non ha abboccato, in assenza di scontrini, laddove le signore hanno accampato la pretesa di aver acquistato il diritto all’apericena.

«Di fronte al ripetersi di questo comportamento, è necessario segnalare i comportamenti sospetti di chi sta creando in modo incoerente problemi a noi che facciamo dell’accoglienza la nostra mission sulla costa termolese», il commento del titolare.