«Chiamano a casa chiedendo la data di nascita per cercare anziani», nuovi tentativi di raggiro

TERMOLI. Tentativi ripetuti di carpire la buona fede e turlupinare gli anziani. È quanto sta avvenendo sempre più spesso, purtroppo.

Un nuovo allarme è stato lanciato nelle ultime ore da alcune persone che hanno ricevuto strane telefonate da parte di gente che chiama a casa sull’utenza domestica, chiedendo la data di nascita di chi risponde, spacciandosi per rappresentanti delle forze dell’ordine.

Nel caso di specie, una donna in buona fede ha rivelato questo dato anagrafico, risposta che evidentemente non era quella auspicata, per così dire, tanto che chi stava dall’altra parte ha subito detto di aver sbagliato persona.

La cittadina, per nulla convinta delle buone intenzioni del “curiosone” di turno, si è poi rivolta direttamente ai Carabinieri, recandosi alla stazione dell’Arma, dove le avrebbero confermato altri casi simili.

L’obiettivo potrebbe essere quello di individuare anziani su cui poi tentare il più classico dei raggiri.

In campana e non date vostri dati a chicchessia al telefono; le forze dell’ordine, oltretutto, hanno l’accesso all’anagrafe e quindi non necessitano di acquisirli telefonicamente.