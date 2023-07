Alte temperature e tornano a divampare gli incendi nel basso Molise

TERMOLI. Alte temperature anche di sera e Vigili del fuoco chiamati a intervenire per incendi nel basso Molise. In particolare, roghi sono segnalati nell'agro di Guardialfiera, in contrada Difesa dei Bovi, dove è intervenuta la squadra in turno del 115 dal distaccamento di Termoli.

Un incendio anche sull'A14, al km 492, in territorio di Campomarino, dove si è portata la squadra del distaccamento di Santa Croce di Magliano.