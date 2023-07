Cade sugli scogli e si ferisce, in volo l'elisoccorso alla Marina di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. A distanza di pochi giorni dall'incidente di domenica scorsa, ancora una volta elisoccorso in volo per la marina di Montenero di Bisaccia, stavolta per un soccorso a persona, dopo un infortunio subito in spiaggia.

Una turista si è fatta male a una gamba, cadendo sugli scogli, mentre era in compagnia del marito. L'entità della ferita ha consigliato la stessa equipe del 118 che era intervenuta a soccorrerla, a richiedere l'elisoccorso al 118 di Chieti, che ha fatto decollare il velivolo, per recuperare la signora, atterrando sulla statale 16, dove si erano portati i Carabinieri della compagnia di Termoli e i Vigili del fuoco del distaccamento adriatico.