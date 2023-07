Turista tedesca ferita a Montenero Marina, ha ceduto pezzo di muro all'idrovora

MONTENERO DI BISACCIA. Non una caduta sugli scogli, ma un pezzo di muretto di sostegno dell'idrovora di proprietà del Consorzio di Bonifica del Basso Molise, su cui peraltro erano saliti violando una zona interdetta e inaccessibile. Questa la dinamica che ha portato al ferimento della ragazza di 25 anni di nazionalità tedesca nel primo pomeriggio alla Marina di Montenero di Bisaccia, nei pressi della foce del fiume Trigno. La giovane turista era in compagnia di un altro ragazzo quando si è arrampicata in quel luogo "proibito", da cui si è staccato un pezzo, che le ha travolto e bloccato la gamba.

Da qui l'intervento resosi necessario dei Vigili del fuoco di Termoli e dei Carabinieri della compagnia adriatica, oltre al 118 Molise con la postazione di Montenero di Bisaccia e l'elisoccorso in volo da Chieti, dove poi è stata trasportata, al Policlinico teatino. Trasportato anche il giovane, che era rimasto sotto shock, all'ospedale San Pio di Vasto.