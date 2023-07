Panda esce fuori strada sulla statale 645, un 79enne trasportato in codice rosso

CAMPOBASSO. Giornata impegnativa per i Vigili del fuoco del comando provinciale di Campobasso, intervenuti anche per un incidente stradale, avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada statale 645, in territorio di Gambatesa, dove un anziano di 79 anni è rimasto ferito nell'uscita di strada della sua auto in prossimità di un cantiere.

L'anziano alla guida della Fiat Panda era rimasto incastrato nell'abitacolo ed è stato tirato fuori dagli uomini del 115, poi trasportato in codice rosso al Pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli dall'equipe del 118. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Gambatesa.

Il 79enne versa in condizioni gravissime, è intubato e operato d'urgenza.