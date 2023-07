Punto esce fuori strada nei pressi del cimitero, due giovani trasportati al Pronto soccorso

TERMOLI. Giornata davvero movimentata quella di oggi, giovedì 13 luglio. Cronaca a getto continuo sulla costa. Una giovane coppia se l'è vista davvero brutta nel tardo pomeriggio di oggi, uscendo fuori strada con la loro Fiat Grande Punto, mentre da via Foce dell'Angelo si stavano dirigendo verso via del Mare.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, intervenute sul posto, nel caso di specie i Vigili urbani, l'auto è finita nell'erba che costeggia il cimitero di Termoli. Ad accorrere il 118 Molise, coi volontari della Misericordia in ambulanza, che ha trasportato il ragazzo e la ragazza al Pronto soccorso dell'ospedale San Timoteo di Termoli, mentre per il recupero del veicolo sono stati chiamati i Vigili del fuoco del distaccamento di contrada Pantano Basso.