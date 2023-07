Colpi di pistola e allarme sociale, dopo la sparatoria massima attenzione sulla costa

TERMOLI. «A questo siamo arrivati», uno dei commenti alla notizia della sparatoria avvenuta nella notte scorsa.

Una rissa con giovani che si sono affrontati a viso aperto, fino a sfociare in una sparatoria. Per una notte Termoli, nei pressi di piazza del Papa, sì perché dista solo poche decine di metri da dove sono stati rinvenuti i bossoli dagli agenti di Polizia, si è trasformata in un quartiere come il “Rancitelli” di Pescara, per intenderci.

Bande di Rom della città adriatica e di Santa Croce di Magliano, su cui indagano gli agenti del commissariato di Polizia e i colleghi della squadra mobile del capoluogo, perché arrivare a esplodere colpi d’arma da fuoco in mezzo alla strada, dove ci sono abitazioni, luoghi di aggregazione e vie di transito strategiche, significa che si è perso il lume della ragione.

E’ andata bene, diciamo così, poteva andare molto peggio, anche per i due feriti lievi, che poi alla fine hanno rifiutato le cure, da qui la prima notizia che non ve ne fossero, dopo che si erano affrontate le fazioni.

Ma alla base di questo scontro? Solo ruggini? La pista utile potrebbe anche essere quello dello spaccio, ma è una supposizione, l’elemento d’allarme sociale però è evidente e su questo si è chiamati a dare risposte, oltre che a indagare, come sulla pistola rinvenuta e sequestrata nei pressi di via Madonna delle Grazie e sull’auto abbandonata ritrovata dalle forze dell’ordine.