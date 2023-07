In fiamme un'abitazione rurale, intervento tempestivo di Carabinieri e Vigili del fuoco

MONTELONGO. Incendio in un casolare di campagna nella serata di oggi a Montelongo. A fuoco il tetto di un fabbricato rurale in contrada dei Greci. Sul posto per primi i militari dell'Arma della stazione di Bonefro, che hanno allertato i Vigili del fuoco, il cui tempestivo intervento ha permesso di circoscrivere il rogo, limitando i danni. Le fiamme, estinte dal 115, potrebbero essersi propagate da una canna fumaria. Sul posto anche il sindaco di Montelongo, Luca Montanaro.